Таджикские диаспоры рекомендуют гражданам оставаться дома по вечерам

Один из самых титулованных футболистов в истории, экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого ранее осудили на 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки, вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на испанское спортивное издание Marca.