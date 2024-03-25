Таджикские диаспоры рекомендуют гражданам оставаться дома по вечерам

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В таджикских диаспорах рекомендовали гражданам Таджикистана, проживающим в России, без особой надобности не покидать свои дома. Особенно в вечернее время.
Также есть информация, что некоторые работодатели попросили своих сотрудников-граждан Таджикистана предоставить актуальную личную информацию: паспортные данные, ФИО, адрес постоянного места жительства. При этом лидеры диаспор отмечают, что после теракта в «Крокусе» им пока не поступало жалоб на какие-либо противоправные действия по отношению к таджикским гражданам.
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