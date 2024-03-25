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Многодетный отец и парикмахер: как они пошли на теракт в «Крокусе» и какова роль Киева

Теракт в «Крокусе»: хронология, жертвы, что известно о задержанных террористах
25 марта 2024, 15:05
Фото: Телеграм-канал Следственного комитета

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.
Что известно об одном из самых страшных преступлений в истории современной России и кто за ним стоит — в материале «Радио 1».

Хронология теракта в «Крокус Сити Холл»


В 19.55 группа террористов из пяти человек подъезжает на белом «Рено» ко входу в «Крокус». Они выходят из машины и начинают стрелять в людей, стоящих в очереди на концерт группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00.

В 19.58 преступники проходят дальше, стреляя во всех, кто был на пути, учитывая охрану. Оказавшись в фойе, они продолжают спокойно атаковать беззащитных людей. По трупам террористы идут в зрительный зал и поджигают его. По камерам видно, как террористы хорошо ориентировались в помещении.

20.13. Террористы покидают здание, садятся в свой автомобиль и уезжают с парковки.

20.15. Начинается сильный пожар, крыша здания начала рушиться, помещения заволакивает густым дымом. Часть людей пытаются покинуть здание, часть пытается забаррикадироваться внутри, еще не зная, что уже террористы ушли.

20.26. Экстренные службы ищут оставшихся людей в «Крокусе», многих успешно выводят и оказывают необходимую помощь.

21.10. Крыша и верхние этажи здания охвачены пожаром, пожарные активно борются с огнём. Площадь пожара достигает 12 тысяч квадратных метров.

В 22.00 следственный комитет возбуждает уголовное дело по статье «теракт».

В 22.42 задержали пятерых сотрудников «Крокуса».

23 марта в 00:07 «Росгвардия» уходит из «Крокуса» из-за сильного задымления и невозможности находиться там.

В 11.33 СК сообщает о задержании четверых подозреваемых в совершении теракта.

В 15.23 президент Владимир Путин выступает с обращением к гражданам. 24 марта по всей стране объявляется траур.

Жертвы теракта в «Крокусе»

По последним данным СК, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибло 137 человек, среди них есть дети. По информации минздрава Подмосковья, пострадали 180 человек. Отмечается, что эти числа неокончательные и могут дополняться.

Сейчас опознали 68 человек. Поименный список погибших опубликован на официальном сайте МЧС России.

По данным подмосковного Минздрава, 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой степени тяжести готовятся к выписке под наблюдение врачей. 38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы. Поисковая операция продлится ориентировочно до 17:00 26 марта.

Задержание террористов

ФСБ сообщили о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокусе». Среди них четыре непосредственных участника массового расстрела и поджога, а также их пособники. После теракта исполнители направлялись на территорию Украины через Брянскую область, там им обещали укрытие сообщники со стороны киевского режима.

В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы отправил террористов под арест до 22 мая.

Правоохранители вычислили убийц благодаря камерам видеонаблюдения и интеллектуальным системам. Одного из возможных террористов сняли с дерева, где он надеялся спрятаться, второго нашли с собаками в кустах. В автомобиле задержанных были обнаружены пистолеты, документы на машину.

Позже выяснилось, что мужчины за несколько дней до теракта посещали «Крокус» и собирали интересующие их данные.

На одном из видео с допросом террорист заявил, что кураторы теракта вышли на него в Телеграм и пообещали заплатить 500 тысяч за убийство людей.

Что известно о террористах

Первым арестовали 32-летнего Далерджона Мирзоева, он уроженец Узебкистана. У террориста есть жена и четверо малолетних детей. У Мирзоева была временная регистрация на территории РФ. Он оформил ее в Новосибирске, но срок ее действительности уже истёк. Известно, что после массового убийства от Мирзоева отреклись родственники.

Второй обвиняемый — Саидакрами Муродали. Гражданин Таджикистана, женат, является отцом одного ребенка. Мужчина безработный, у него неоконченное среднее образование. На суде он заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России. По информации RT, он в 2018 году жил в Подольске и был зарегистрирован в квартире по улице Индустриальной.

Третьим обвиняемым стал Шамсидине Фаридуни 1998 года рождения. Он — уроженец и гражданин Таджикистана. У террориста есть жена и восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально устроен на фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске. В феврале он был в Турции и в соцсетях публиковал фото из Стамбула.

Перед терактом он также был замечен в «Крокус Сити Холле». По некоторым данным, нападение планировалось 7 марта на концерте певца SHAMAN.

Фаридуни был единственным, с кем контактировал «проповедник» в Телеграме, заказавший кровавую акцию.

Четвёртый обвиняемый — 19-летний гражданин Таджикистана Мухаммадсобир Файзов. Холост, детей нет. Работал в барбершопе в Иваново, зарегистрирован там же.



Причастность США к теракту в «Крокусе»

Перед трагедией западные посольства предупреждали своих граждан о возможных терактах на территории РФ и призывали не посещать массовые скопления людей. Президент Сербии Александр Вучич заявил, спецслужбы США располагали данными о возможных терактах.

Вице-президент США Камала Харрис возложила ответственность за трагедию на группировку «Исламское государство»*. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников утруждают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка.

Официально российская сторона такую версию не подтверждала и сейчас нет фактов, подтверждающих причастность. ИГИЛ* к теракту.

В основном западные журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства»*. Отмечается, что причастность ИГИЛ* к теракту вызывает сомнения, так как используемый якобы группировкой шаблон не применяется много лет.

Сейчас Белый дом утверждает, что не обладал данными о подготовке теракта.

Причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Террористов задержали утром 23 марта в Брянской области, они двигались на машине в сторону украинской границы. До неё террористы не доехали около 100 километров.

В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к теракту в «Крокусе». В соцсети X он написал, что на Украине «ожидали версию официальных российских лиц об «украинском следе».

Также спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов назвал «чушью» сообщение ФСБ об «украинском следе» в теракте.

О том, что за организацией теракта в «Крокусе» мог стоять Киев, говорят и в Госдуме.

В разговоре с РИА Новости депутат Алексей Чепа заявил, что все сегодняшние события «вольно-невольно связаны с Украиной». Депутат Михаил Шеремет заявил, что за произошедшим могли стоять Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки минобороны Украины.

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*Запрещенная в России террористическая организация.
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#крокус сити холл
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Генпрокуратура: Масштаб теракта оказался несопоставим с законами по безопасности
Краснов: Все службы сработали слаженно, но масштаб теракта был несопоставим
26 марта 2024, 00:19

Фото: iStock/grafoto

Масштаб теракта в «Крокус Сити Холле» оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала «Россия 24».
«Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов», — рассказал Краснов.

Глава ведомства отметил, что необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

Во время эфира с докладом выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сказал, что поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 вторника 26 марта.

Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным,от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
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МЧС: Система пожаротушения в «Крокус Сити Холле» сработала штатно
25 марта 2024, 23:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Автоматические противопожарные системы в концертном зале сработали штатно в момент возгорания. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала «Россия 24».
В систему автоматического пожаротушения, по данным Куренкова, входили четыре роботизированных ствола и система программного управления.

Потушить возгорание система не смогла самостоятельно по причине его масштабов. Террористы обильно разливали зажигательную смесь на кресла в зрительном зале и поджигали их.

Владимир Путин озвучил на совещании, что Россия знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.

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#крокус сити холл
#трагедия
#теракт
#мчс
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Президент РС МОПЧ Новицкий усомнился в смертной казни террористов из «Крокуса»
25 марта 2024, 23:49

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий выразил сомнение в том, что к террористам, напавшим на людей в прошлую пятницу в «Крокус Сити Холле» возможно будет применить смертную казнь даже при законодательном принятии последней.
«Законы, утверждающие ответственность — а смертная казнь утяжеляющее ответственность наказание, — обратной силы не имеют. Поэтому в данном случае им это наказание, безусловно, не грозит», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Новицкий.

При этом, и сам вопрос принятия смертной казни на законодательном уровне в России всё ещё не решён. По словам эксперта, подобные законодательные инициативы не принимаются за считанные дни, и процесс прохождения документа может занимать время.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявлял, что после теракта в «Крокус Сити Холле» ни верхняя, ни нижняя палата парламента не могут восстановить смертную казнь из-за позиции Конституционного суда.

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#наказание
#смертная казнь
#законы
#преступники
#теракт
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Голикова: 1,5 тысячи коек было подготовлено для приема пострадавших в теракте
25 марта 2024, 23:45

Фото: сайт Кремля

Пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» оказывали помощь медицинские бригады и санавиация, для людей было подготовлено 1,5 тысячи коек в медорганизациях Москвы и Подмосковья. Об этом 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявила зампред правительства Татьяна Голикова.
Вице-премьер сообщила, что в настоящий момент 52 пострадавших от теракта выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе 5 детей.

Она также заявила, что 11 тыс. добровольцев сдали 4 тыс. литров цельной крови за два прошедших выходных дня.

Девять пострадавших в результате теракта в сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» оказывали 203 выездные медицинские бригады и санавиация. Сейчас жителям оказывается стационарное лечение и последующее врачебное сопровождение при необходимости.

Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным,от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.

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Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
#крокус сити холл
#теракт
#татьяна голикова
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Стало известно о мошеннике, пытающемся нажиться на трагедии в «Крокусе»
Мошенник прикинулся другом погибшей петербурженки и требовал деньги на её детей
25 марта 2024, 23:27

Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Руководитель отдела «Город» издания «Петербургский дневник» Марина Бойцова рассказала о человеке, пытающемся под видом «друга семьи» погибшей петербурженки выпросить помощь у издания на содержания оставшихся без матери детей.
Так, после трагедии в редакцию пришло задание выяснить, что с детьми погибшей в «Крокус Сити Холле» жительницы Санкт-Петербурга с помощью единственного контакта – «друга семьи». При дальнейшем выяснении ситуации оказалось, что мужчина никакого отношения к женщине не имеет, проживает в Красноярске и лишь пытается выманить средства обманным путём.

Как передаёт «Петербургский дневник», у самой погибшей осталась лишь одна дочь-студентка.

Ранее специалисты регионального Мингосуправления предупредили жителей Подмосковья о нескольких новых сценариях мошенничества, которые злоумышленники начали использовать после теракта в красногорском «Крокусе».

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#семьи
#мужчина
#мошенник
#трагедия
#санкт-петербург
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Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
25 марта 2024, 23:16

Фото: сайт Кремля

О том, чьими руками был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в эфире телеканала «Россия 24» сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства рассказал, что Россия знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.

Кроме того, президент высказал мнение, что несмотря на желание покарать виновников трагедии, следствие должно идти объективно и без ангажированности.

По мнению Путина, российское общество на фоне теракта показало настоящую сплоченность и солидарность. Российский лидер выразил благодарность всем службам, которые в тяжелейших условиях спасали людей, помогали пострадавшим и разбирали завалы концертного зала в поисковой операции впоследствии.

Более 11 тыс. волонтеров оказывают помощь россиянам в местах организации стихийных мемориалов и в Центре помощи пострадавшим.

Во время эфира с докладом выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сказал, что поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 26 марта.

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#владимир путин
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
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Глава СК Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован
25 марта 2024, 22:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. Об этом доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину в эфире телеканала «Россия 24».
В настоящее время можно говорить о том, что Следственный комитет РФ установил полную хронологию произошедшего в «Крокус Сити Холле», — сообщил Бастрыкин.
Террористы прибыли в здание концертного зала в 19.58, покинули здание в 20.11. Все действия террористов были продуманы, они выполняли их сообща.

Все обвиняемые в совершении террористического акта в Красногорске на допросе и в суде признали свою вину. По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. В ходе обысков были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.

Председатель Следственного комитета РФ доложил президенту, что в настоящее время продолжается изучение содержимого всех противопожарных систем концертного зала.

Бастрыкин поделился данными статистики: от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.

Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным, 139 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#трагедия
#теракт
#следственный комитет
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Хинштейн: Охранники «Крокуса» имели оружие, но не доставали его из хранилища
25 марта 2024, 21:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

У охранников, работавших в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, было оружие, но оно находилось на хранении в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом пишет РИА Новости.
«У ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оружие есть», — сообщил Хинштейн в Telegram-канале.
Однако, охранники несли свою службу без оружия и без каких-то спецсредств для задержания преступников. Группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), охранявшей «Крокус сити холл», базировалась в соседнем с ним здании, однако не выехала на место после теракта.

В арсенале охранявшей комплекс охранной организации находится несколько десятков единиц боевого служебного оружия, в том числе пистолеты «ИЖ-71» и самозарядные ружья «Сайга-20КВ». В день теракта ничего из вышеперечисленного не оказалось под рукой у сотрудников для защиты посетителей концертного зала.

По действующему российскому законодательству частные охранные организации не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания людей, а лишь обязаны иметь в своем арсенале служебное оружие. Депутаты предложили пересмотреть эти законодательно-правовые нормы.

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#крокус сити холл
#трагедия
#охрана
#оружие
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Reuters: Двое из совершивших теракт в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
25 марта 2024, 20:42

Фото: iStock/Edgar Breshchanov

Двое террористов из четырех задержанных прибыли в Москву 2 марта на одном самолете. Об этом сообщает издательство Reuters.
Мужчины, являющиеся гражданами Таджикистана, приезжали в Турцию ненадолго, чтобы обновить разрешение на пребывание в России. По данным следствия, именно эти двое участников террористической атаки на концертный зал были замечены в нем 8 марта, когда в «Крокус Сити Холле» выступал певец Григорий Лепс, а также с 9 по 11 марта, когда там был концерт исполнителя SHAMAN.

В те дни соучастники будущего преступления наводили справки о том, как охраняется территория кинозала и где располагаются эвакуационные выходы.

Четверо задержанных по делу об организации теракта в «Крокус Сити Холле» заключены под стражу до 22 мая 2024 года. В понедельник, 25 марта в зал суда в Москве были доставлены еще трое мужчин по подозрению в пособничестве террористам. Один из подозреваемых, Аминчон Исломов, заявил о своей невиновности.

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#крокус сити холл
#террористы
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