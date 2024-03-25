Многодетный отец и парикмахер: как они пошли на теракт в «Крокусе» и какова роль Киева

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.