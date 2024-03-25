Многодетный отец и парикмахер: как они пошли на теракт в «Крокусе» и какова роль Киева

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета
Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба. Мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров.
Что известно об одном из самых страшных преступлений в истории современной России и кто за ним стоит — в материале «Радио 1».
В 19.55 группа террористов из пяти человек подъезжает на белом «Рено» ко входу в «Крокус». Они выходят из машины и начинают стрелять в людей, стоящих в очереди на концерт группы «Пикник», который должен был начаться в 20:00.
В 19.58 преступники проходят дальше, стреляя во всех, кто был на пути, учитывая охрану. Оказавшись в фойе, они продолжают спокойно атаковать беззащитных людей. По трупам террористы идут в зрительный зал и поджигают его. По камерам видно, как террористы хорошо ориентировались в помещении.
20.13. Террористы покидают здание, садятся в свой автомобиль и уезжают с парковки.
20.15. Начинается сильный пожар, крыша здания начала рушиться, помещения заволакивает густым дымом. Часть людей пытаются покинуть здание, часть пытается забаррикадироваться внутри, еще не зная, что уже террористы ушли.
20.26. Экстренные службы ищут оставшихся людей в «Крокусе», многих успешно выводят и оказывают необходимую помощь.
21.10. Крыша и верхние этажи здания охвачены пожаром, пожарные активно борются с огнём. Площадь пожара достигает 12 тысяч квадратных метров.
В 22.00 следственный комитет возбуждает уголовное дело по статье «теракт».
В 22.42 задержали пятерых сотрудников «Крокуса».
23 марта в 00:07 «Росгвардия» уходит из «Крокуса» из-за сильного задымления и невозможности находиться там.
В 11.33 СК сообщает о задержании четверых подозреваемых в совершении теракта.
В 15.23 президент Владимир Путин выступает с обращением к гражданам. 24 марта по всей стране объявляется траур.
Сейчас опознали 68 человек. Поименный список погибших опубликован на официальном сайте МЧС России.
По данным подмосковного Минздрава, 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой степени тяжести готовятся к выписке под наблюдение врачей. 38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы. Поисковая операция продлится ориентировочно до 17:00 26 марта.
В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы отправил террористов под арест до 22 мая.
Правоохранители вычислили убийц благодаря камерам видеонаблюдения и интеллектуальным системам. Одного из возможных террористов сняли с дерева, где он надеялся спрятаться, второго нашли с собаками в кустах. В автомобиле задержанных были обнаружены пистолеты, документы на машину.
Позже выяснилось, что мужчины за несколько дней до теракта посещали «Крокус» и собирали интересующие их данные.
На одном из видео с допросом террорист заявил, что кураторы теракта вышли на него в Телеграм и пообещали заплатить 500 тысяч за убийство людей.
Второй обвиняемый — Саидакрами Муродали. Гражданин Таджикистана, женат, является отцом одного ребенка. Мужчина безработный, у него неоконченное среднее образование. На суде он заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России. По информации RT, он в 2018 году жил в Подольске и был зарегистрирован в квартире по улице Индустриальной.
Третьим обвиняемым стал Шамсидине Фаридуни 1998 года рождения. Он — уроженец и гражданин Таджикистана. У террориста есть жена и восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально устроен на фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске. В феврале он был в Турции и в соцсетях публиковал фото из Стамбула.
Перед терактом он также был замечен в «Крокус Сити Холле». По некоторым данным, нападение планировалось 7 марта на концерте певца SHAMAN.
Фаридуни был единственным, с кем контактировал «проповедник» в Телеграме, заказавший кровавую акцию.
Четвёртый обвиняемый — 19-летний гражданин Таджикистана Мухаммадсобир Файзов. Холост, детей нет. Работал в барбершопе в Иваново, зарегистрирован там же.
Вице-президент США Камала Харрис возложила ответственность за трагедию на группировку «Исламское государство»*. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников утруждают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка.
Официально российская сторона такую версию не подтверждала и сейчас нет фактов, подтверждающих причастность. ИГИЛ* к теракту.
В основном западные журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства»*. Отмечается, что причастность ИГИЛ* к теракту вызывает сомнения, так как используемый якобы группировкой шаблон не применяется много лет.
Сейчас Белый дом утверждает, что не обладал данными о подготовке теракта.
В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к теракту в «Крокусе». В соцсети X он написал, что на Украине «ожидали версию официальных российских лиц об «украинском следе».
Также спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов назвал «чушью» сообщение ФСБ об «украинском следе» в теракте.
О том, что за организацией теракта в «Крокусе» мог стоять Киев, говорят и в Госдуме.
В разговоре с РИА Новости депутат Алексей Чепа заявил, что все сегодняшние события «вольно-невольно связаны с Украиной». Депутат Михаил Шеремет заявил, что за произошедшим могли стоять Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки минобороны Украины.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
Хронология теракта в «Крокус Сити Холл»
В 19.58 преступники проходят дальше, стреляя во всех, кто был на пути, учитывая охрану. Оказавшись в фойе, они продолжают спокойно атаковать беззащитных людей. По трупам террористы идут в зрительный зал и поджигают его. По камерам видно, как террористы хорошо ориентировались в помещении.
20.13. Террористы покидают здание, садятся в свой автомобиль и уезжают с парковки.
20.15. Начинается сильный пожар, крыша здания начала рушиться, помещения заволакивает густым дымом. Часть людей пытаются покинуть здание, часть пытается забаррикадироваться внутри, еще не зная, что уже террористы ушли.
20.26. Экстренные службы ищут оставшихся людей в «Крокусе», многих успешно выводят и оказывают необходимую помощь.
21.10. Крыша и верхние этажи здания охвачены пожаром, пожарные активно борются с огнём. Площадь пожара достигает 12 тысяч квадратных метров.
В 22.00 следственный комитет возбуждает уголовное дело по статье «теракт».
В 22.42 задержали пятерых сотрудников «Крокуса».
23 марта в 00:07 «Росгвардия» уходит из «Крокуса» из-за сильного задымления и невозможности находиться там.
В 11.33 СК сообщает о задержании четверых подозреваемых в совершении теракта.
В 15.23 президент Владимир Путин выступает с обращением к гражданам. 24 марта по всей стране объявляется траур.
Жертвы теракта в «Крокусе»По последним данным СК, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибло 137 человек, среди них есть дети. По информации минздрава Подмосковья, пострадали 180 человек. Отмечается, что эти числа неокончательные и могут дополняться.
Сейчас опознали 68 человек. Поименный список погибших опубликован на официальном сайте МЧС России.
По данным подмосковного Минздрава, 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой степени тяжести готовятся к выписке под наблюдение врачей. 38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы. Поисковая операция продлится ориентировочно до 17:00 26 марта.
Задержание террористовФСБ сообщили о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокусе». Среди них четыре непосредственных участника массового расстрела и поджога, а также их пособники. После теракта исполнители направлялись на территорию Украины через Брянскую область, там им обещали укрытие сообщники со стороны киевского режима.
В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы отправил террористов под арест до 22 мая.
Правоохранители вычислили убийц благодаря камерам видеонаблюдения и интеллектуальным системам. Одного из возможных террористов сняли с дерева, где он надеялся спрятаться, второго нашли с собаками в кустах. В автомобиле задержанных были обнаружены пистолеты, документы на машину.
Позже выяснилось, что мужчины за несколько дней до теракта посещали «Крокус» и собирали интересующие их данные.
На одном из видео с допросом террорист заявил, что кураторы теракта вышли на него в Телеграм и пообещали заплатить 500 тысяч за убийство людей.
Что известно о террористахПервым арестовали 32-летнего Далерджона Мирзоева, он уроженец Узебкистана. У террориста есть жена и четверо малолетних детей. У Мирзоева была временная регистрация на территории РФ. Он оформил ее в Новосибирске, но срок ее действительности уже истёк. Известно, что после массового убийства от Мирзоева отреклись родственники.
Второй обвиняемый — Саидакрами Муродали. Гражданин Таджикистана, женат, является отцом одного ребенка. Мужчина безработный, у него неоконченное среднее образование. На суде он заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России. По информации RT, он в 2018 году жил в Подольске и был зарегистрирован в квартире по улице Индустриальной.
Третьим обвиняемым стал Шамсидине Фаридуни 1998 года рождения. Он — уроженец и гражданин Таджикистана. У террориста есть жена и восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально устроен на фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске. В феврале он был в Турции и в соцсетях публиковал фото из Стамбула.
Перед терактом он также был замечен в «Крокус Сити Холле». По некоторым данным, нападение планировалось 7 марта на концерте певца SHAMAN.
Фаридуни был единственным, с кем контактировал «проповедник» в Телеграме, заказавший кровавую акцию.
Четвёртый обвиняемый — 19-летний гражданин Таджикистана Мухаммадсобир Файзов. Холост, детей нет. Работал в барбершопе в Иваново, зарегистрирован там же.
Причастность США к теракту в «Крокусе»Перед трагедией западные посольства предупреждали своих граждан о возможных терактах на территории РФ и призывали не посещать массовые скопления людей. Президент Сербии Александр Вучич заявил, спецслужбы США располагали данными о возможных терактах.
Вице-президент США Камала Харрис возложила ответственность за трагедию на группировку «Исламское государство»*. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников утруждают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка.
Официально российская сторона такую версию не подтверждала и сейчас нет фактов, подтверждающих причастность. ИГИЛ* к теракту.
В основном западные журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства»*. Отмечается, что причастность ИГИЛ* к теракту вызывает сомнения, так как используемый якобы группировкой шаблон не применяется много лет.
Сейчас Белый дом утверждает, что не обладал данными о подготовке теракта.
Причастность Украины к теракту в «Крокусе»Террористов задержали утром 23 марта в Брянской области, они двигались на машине в сторону украинской границы. До неё террористы не доехали около 100 километров.
В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к теракту в «Крокусе». В соцсети X он написал, что на Украине «ожидали версию официальных российских лиц об «украинском следе».
Также спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов назвал «чушью» сообщение ФСБ об «украинском следе» в теракте.
О том, что за организацией теракта в «Крокусе» мог стоять Киев, говорят и в Госдуме.
В разговоре с РИА Новости депутат Алексей Чепа заявил, что все сегодняшние события «вольно-невольно связаны с Украиной». Депутат Михаил Шеремет заявил, что за произошедшим могли стоять Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки минобороны Украины.
Родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе»
«Решили отомстить»: Дипломат рассказал, кто и за что организовал теракт в «Крокусе»
«Спрашивал, что где находится»: сотрудник «Крокуса» рассказал о разговоре с террористом
*Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак