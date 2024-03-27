«Таджикский народ скорбит вместе с РФ»: Уроженец Таджикистана привез цветы к «Крокусу»

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Уроженец Таджикистана Маъмурхон Алимов привез к мемориалу в «Крокусе» две машины цветов от имени своего народа. Такое видео опубликовал в своем Telegram-канале первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
«Это очень грустно и печально. Там ведь были дети. Те, кто это совершил, они нелюди. У них нет национальности, вероисповедания и религии. Они нечисть. Поэтому из-за этих четверых судить весь мой народ таджикский – это неправильно. Таджикский народ скорбит вместе с россиянами», — рассказал Алимов.
Он также принёс свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в страшном теракте.
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