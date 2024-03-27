Родственникам погибших в «Крокусе» назначили 32 пенсии

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Социальный фонд назначил к данному моменту 32 пенсии по потере кормильца родственникам жертв теракта в «Крокус сити холле», сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.
«Это трагедия для всех, поэтому мы стараемся проактивно выявлять семьи, в которых есть пострадавшие и погибшие. Сотрудники фонда ведут прием граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим», — сказал Чирков.
Пенсии были назначены в беззаявительном порядке. При этом, по его словам, на горячую линию по вопросам выплат поступило 270 обращений, еще пять – в единый контакт-центр. Люди спрашивают о потере документов, оплате больничных листов, перечислении денег для раненных, компенсации вреда здоровью, выплате пособия на погребение и по другим темам.
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