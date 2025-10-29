Прораб из Москвы отметил в лотерейных билетах дату рождения и выиграл
Ровшан Мусаев из Москвы стал обладателем крупного выигрыша в лотерее «Рапидо Про». Об этом пишет РИА Новости.
Он выбрал даты рождения своих близких и купил три билета через мобильное приложение. Все они оказались выигрышными. Первый принес 100 тысяч рублей, второй — 17 тысяч, а третий поразил суммой более 36 миллионов рублей. Мусаев делится, что долго верил в удачу и отмечал одни и те же числа на протяжении нескольких лет. Теперь прораб размышляет о том, как потратить внезапно полученные деньги.
Ранее стало известно, что житель Санкт-Петербурга Николай выиграл 20 миллионов рублей в лотерее «12 Добрых дел» после того, как увидел особенный сон.
