29 октября 2025, 08:42

Прораб из Москвы отметил в лотерейных билетах дату рождения и выиграл 36 млн руб

Фото: Istock/Ralf Geithe

Ровшан Мусаев из Москвы стал обладателем крупного выигрыша в лотерее «Рапидо Про». Об этом пишет РИА Новости.