Таиланд планирует сократить безвизовый срок для россиян с 60 до 30 дней

Фото: Istock/beast01

Министерство туризма и спорта Таиланда планирует сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Об этом пишет Bangkok Post.



Изменения затронут граждан 93 государств, в том числе Россию. Власти намерены закрыть возможность для нелегальной деятельности, которую некоторые мигранты могли использовать через существующие лазейки.

«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня», — отметила постоянный секретарь министерства Наттрия Тавеевонг.
При необходимости туристы смогут продлить срок пребывания, подав соответствующую заявку. В туристическом секторе подчеркнули, что большинство гостей не используют полностью нынешние 60 дней.

Ольга Щелокова

