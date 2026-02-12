Таиланд планирует сократить безвизовый срок для россиян с 60 до 30 дней

12 февраля 2026, 12:16

Фото: Istock/beast01

Министерство туризма и спорта Таиланда планирует сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Об этом пишет Bangkok Post.





Изменения затронут граждан 93 государств, в том числе Россию. Власти намерены закрыть возможность для нелегальной деятельности, которую некоторые мигранты могли использовать через существующие лазейки.

«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня», — отметила постоянный секретарь министерства Наттрия Тавеевонг.