Тайм-менеджер раскрыла формулу идеальных майских праздников

08 апреля 2026, 18:38

Тайм-менеджер Морозко: На коротких майских праздниках важно успеть отдохнуть

Короткие майские праздники могут стать непростым испытанием для графика. Тайм-менеджер Екатерина Морозко рассказала, как провести выходные дни так, чтобы успеть восстановить ресурсы.





Эксперт посоветовала не пытаться устроить себе «два отпуска» за две недели. Лучше, по ее словам, выбрать один из двух блоков для полноценного, восстановительного отдыха.



Так, 1–3 мая можно организовать отдых на природе, позаниматься спортом, съездить куда-нибудь и встретиться с друзьями. Однако один день обязательно надо посвятить полному ничегонеделанию. А 9–11 мая стоит выспаться, почитать книгу и бесцельно прогуляться. Главное, за праздники успеть восстановить ресурсы, подчеркнула Морозко.





«Короткие майские праздники — это не проблема, а вызов самодисциплине. В этом году праздники короткие и обрывистые. Чтобы не чувствовать себя разбитым после такого графика, нужно строить не «режим отдыха», а стратегию восстановления», — сказала тайм-менеджер в разговоре с Life.ru.