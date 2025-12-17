В Ставрополе хотят запретить кормить белок из-за угрозы бешенства
В Ставрополе планируют запретить кормить белок из-за угрозы распространения бешенства. За последний год животные напали более чем на 300 человек, при этом большинство пострадавших — дети.
Как сообщает Telegram-канал Mash, медики отмечают рост числа обращений с укусами белок примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом в статистику попадают не все случаи: многие предпочитают лечить раны самостоятельно, подвергая себя риску заражения бешенством и другими инфекциями.
Специалисты называют две основные причины агрессивного поведения животных. Первая — навязчивое внимание со стороны людей, которые пытаются кормить белок и фотографироваться с ними. Вторая — аномально тёплая осень и начало весны, что, по мнению экспертов, могло повлиять на поведение диких животных.
