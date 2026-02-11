Тайник с виски и табаком обнаружили в резервуаре для смазочного масла на судне из Японии
Сотрудники Сахалинской таможни выявили крупную партию нелегального алкоголя и табачной продукции на морском судне, прибывшем в порт Южно-Курильск из Японии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе таможенного досмотра было обнаружено около 55 литров крепкого алкоголя и 60 пачек сигарет без обязательных акцизных марок.
Как сообщили в ведомстве, виски, ликёр и бренди японского производства, а также табачные изделия были тщательно спрятаны в специально оборудованном тайнике. Контрабанду сокрыли внутри резервуара, предназначенного для хранения смазочного масла, что существенно осложняло её обнаружение при стандартной проверке.
Установлено, что незаконный груз перемещал один из членов экипажа судна. Моряк признал свою вину и пояснил, что хорошо осведомлён о таможенных правилах, однако сознательно пошёл на нарушение, рассчитывая избежать ответственности.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет либо штраф до одного миллиона рублей с возможной конфискацией незаконно перемещённой продукции.
Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Сахалинской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области.
