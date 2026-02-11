Тайник с виски и табаком обнаружили в резервуаре для смазочного масла на судне из Японии

11 февраля 2026, 11:26

Сахалинские таможенники пресекли контрабанду алкоголя и сигарет на судне

Фото: Istock / Vicky Gosselin

Сотрудники Сахалинской таможни выявили крупную партию нелегального алкоголя и табачной продукции на морском судне, прибывшем в порт Южно-Курильск из Японии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.