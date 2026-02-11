В тюрьмах Кузбасса в 2025 году родилось 26 детей

11 февраля 2026, 11:19

Фото: iStock/petrenkod

В тюрьмах Кемеровской области в 2025 году родилось 26 детей, а в 2026 году на свет появились уже шесть малышей. Такие данные предоставили в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.





На сегодняшний день в Кузбассе функционируют две женских колонии — в Мариинске и Юрге, еще есть две колонии смешанного типа в поселках Первый и Новоивановский-1, где и отбывают срок заключенные роженицы, пишет «Сiбдепо».





«Роды не принимают прямо на территории тюрем. Всех будущих мам в установленный срок переводят в обычные роддома государственной системы здравоохранения», — пояснили в ведомстве.