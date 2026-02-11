Богатейший сектант «бог Кузя» вновь начал проповедовать после выхода из колонии
Андрей Попов, известный как «бог Кузя», вновь проводит религиозные собрания после освобождения из колонии. По информации Telegram-канала База, его последователи продолжают привлекать новых участников и предлагают платные «молебны» и духовные услуги на православных ярмарках в разных регионах России.
Сообщается, что Попов еженедельно устраивает богослужения для ближайших сторонников. Те, в свою очередь, распространяют информацию о «старце», который якобы способен исцелять болезни и помогать в сложных жизненных ситуациях. Новым участникам предлагают пройти «исповеди» и обещают отпущение грехов за денежные пожертвования.
Попов получил широкую известность в 2015 году после возбуждения дела о создании секты. Поводом стало обращение бывшего адепта, заявившего о насилии. Во время обысков правоохранители обнаружили крупные суммы наличных — около 240 миллионов рублей, а также поддельные печати религиозных организаций, литературу и детскую порнографию.
Позже силовики вновь изъяли у него более 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов. В 2018 году суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, однако он вышел на свободу примерно через год — значительную часть срока зачли за время содержания под стражей. По объему конфискованных средств Попова называют одним из самых богатых лидеров сект в современной России.