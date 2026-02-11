Богатейший сектант «бог Кузя» вновь начал проповедовать после выхода из колонии

11 февраля 2026, 11:04

Андрей Попов, известный как «бог Кузя», вновь проводит религиозные собрания после освобождения из колонии. По информации Telegram-канала База, его последователи продолжают привлекать новых участников и предлагают платные «молебны» и духовные услуги на православных ярмарках в разных регионах России.





Сообщается, что Попов еженедельно устраивает богослужения для ближайших сторонников. Те, в свою очередь, распространяют информацию о «старце», который якобы способен исцелять болезни и помогать в сложных жизненных ситуациях. Новым участникам предлагают пройти «исповеди» и обещают отпущение грехов за денежные пожертвования.



