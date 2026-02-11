В Ингушетии мужчина ударил ножом брата за неудачную шутку при семье
В Ингушетии конфликт между братьями закончился поножовщиной после неудачной шутки на семейном празднике. Суд признал старшего виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести и назначил ему условное наказание.
Как сообщает Telegram-канал Mash Gor, инцидент произошел на свадьбе в Кантышево, куда приехали 47-летний Магомед и его 38-летний брат. Во время застолья младший родственник пошутил о личной жизни старшего, что вызвало смех у гостей, однако сам Магомед воспринял слова как оскорбление.
Позже он позвал брата на разговор домой. В ходе ссоры мужчина ударил родственника ножом в ногу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
На заседании обвиняемый заявил, что хотел лишь «проучить» брата за неуместную шутку и намеренно не целился в жизненно важные органы. Суд учел обстоятельства дела и вынес приговор в виде условного срока. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.
