В Ингушетии мужчина ударил ножом брата за неудачную шутку при семье

11 февраля 2026, 10:44

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Ингушетии конфликт между братьями закончился поножовщиной после неудачной шутки на семейном празднике. Суд признал старшего виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести и назначил ему условное наказание.