Тайно приплывший из Турции кот живёт уже четвёртую неделю в порту Новороссийска

Кот по кличке Бурак (Фото: ВКонтакте, @tgfesco)
Кот по кличке Бурак из Стамбула, который тайком пробрался на корабль российской компании FESCO и приплыл на нём в Новороссийск, уже четвёртую неделю живёт в порту города.
Кот Бурак находится в порту Новороссийска с 11 марта. В транспортно-логистической компании FESCO сообщали, что животное многие хотят приютить, но оно не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Обратно в Турцию кот тоже не может вернуться из-за отсутствия соответствующих документов.
Компания для решения вопроса обратилась в Россельхознадзор. Кроме того, надзорные органы также должны прислать ветеринара для осмотра животного.
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Анастасия Чубина