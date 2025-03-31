Подмосковные спасатели достали собаку из пятиметрового колодца

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса извлекли из колодца провалившуюся туда собаку. Инцидент произошёл в посёлке Успенский муниципального округа Серебряные Пруды, сообщили в пресс-службе ведомства.
На телефон 112 поступил звонок от сотрудников газовой службы. Они услышали жалобный вой из сооружения, расположенного возле их места работы. Заглянув внутрь, газовщики обнаружили на дне пятиметрового колодца собаку. Самостоятельно достать животное они не смогли и обратились к спасателям.
Там добавили, что, оказавшись на свободе, собака благодарно вильнула хвостом и поспешила удалиться.
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«Прибыв на место, работники 207-й пожарно-спасательной части определили, что пёс настроен дружелюбно, и приступили к спасательной операции. Спустившись в сооружение и обвязав хвостатого пленника верёвкой, они вытащили бедолагу на поверхность и убедились, что с животным всё в порядке», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Там добавили, что, оказавшись на свободе, собака благодарно вильнула хвостом и поспешила удалиться.
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Лора Луганская