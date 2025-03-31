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Подмосковные спасатели достали собаку из пятиметрового колодца

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники Мособлпожспаса извлекли из колодца провалившуюся туда собаку. Инцидент произошёл в посёлке Успенский муниципального округа Серебряные Пруды, сообщили в пресс-службе ведомства.
На телефон 112 поступил звонок от сотрудников газовой службы. Они услышали жалобный вой из сооружения, расположенного возле их места работы. Заглянув внутрь, газовщики обнаружили на дне пятиметрового колодца собаку. Самостоятельно достать животное они не смогли и обратились к спасателям.
«Прибыв на место, работники 207-й пожарно-спасательной части определили, что пёс настроен дружелюбно, и приступили к спасательной операции. Спустившись в сооружение и обвязав хвостатого пленника верёвкой, они вытащили бедолагу на поверхность и убедились, что с животным всё в порядке», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Там добавили, что, оказавшись на свободе, собака благодарно вильнула хвостом и поспешила удалиться.

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Медучреждения Подмосковья за год получат 85 единиц оборудования для физиотерапии
31 марта 2025, 11:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поликлиники и больницы Московской области в этом году поступит 85 единиц оборудования для физиотерапии. Такими планами поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Физиотерапия играет важную роль в восстановлении пациентов после заболеваний и травм. В медучреждения поступят современные фототерапевтические облучатели, гальванизаторы, аппараты для контактной диатермии, светотерапии и другая медицинская техника.
«В этом году оснастим медицинские учреждения региона 85 единицами оборудования для физиотерапии более чем на 83 млн рублей. Новое оборудование позволит применять современные методики лечения и реабилитации, сделает физиотерапевтическую помощь для жителей области доступнее и качественнее», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Как рассказали в ведомстве, медборудование закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

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Юные подольские спортсмены выиграли восемь медалей этапа Лиги дзюдо
31 марта 2025, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Юные представители Подольска завоевали золотую, серебряную и шесть бронзовых медалей третьего этапа Подольской лиги дзюдо. Соревнования прошли в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир посвятили памяти 273-й Стрелковой дивизии. В нём приняли участие 228 юношей 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения из Подольска, Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей.
«Среди подольских дзюдоистов 2013-2014 года рождения первое место занял Егор Морозов в весовой категории 42 кг. Второе место – у Семёна Вовненко в весе 55 кг. Бронзу в различных категориях взяли Роман Щекланов, Борис Мамазияев, Егор Салихов, Николай Торопов, Андрей Подколозин и Александр Бороднянский», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Как рассказали в администрации, Подольская лига дзюдо занимается патриотическим воспитанием молодёжи и увековечиванием памятных дат Великой Отечественной войны. Она состоит из четырех этапов, каждый из которых посвящён знаменательному событию жизни Подольска во время войны.

Первый этап прошёл 10 ноября 2024 года. Турнир, посвятили подвигу Подольских курсантов. Второй провели 15 декабря и приурочили к годовщине Битвы под Москвой. Четвёртый этап состоится 17 мая этого года и будет посвящён Дню Победы.

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Участники субботника в Подольске собрали свыше 370 кубометров мусора
31 марта 2025, 10:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Подольчане во время субботника привели в порядок сквер имени Долгого возле усадьбы Ивановское. Всего было собрано более 370 кубометров мусора, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В субботнике участвовали глава муниципалитета Григорий Артамонов со своими заместителями, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин и сами депутаты.
«Благодарю всех, кто присоединился к этому замечательному и нужному делу. Уже в следующую субботу вновь выйдем на улицы Подольска, чтобы продолжить благоустраивать наш любимый округ. Вместе мы сделаем его ещё чище и красивее», – сказал Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

За день участники субботника провели уборку 10 общественных пространств и территорий образовательных учреждений.

К акции присоединились коллективы крупнейших предприятий Подольска – «ЗИО-Подольск», «ЗиО-Здоровье», «Гидропресс» и других. Собрали мусор, убрали прошлогоднюю листву, подмели дорожки, привели в порядок зелёные насаждения.

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#московская область
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Музею Наро-Фоминска подарили макет корабля ледового класса «Иван Папанин»
31 марта 2025, 10:51

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В историко-краеведческом музее Наро-Фоминска теперь можно увидеть новое судно, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В дар музею администрация передала макет патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».
«Всего было изготовлено две копии этого судна. Одну из них недавно передали капитану корабля «Иван Папанин». В тот же день с представителями администрации муниципалитета было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. Когда судно в рамках заводских ходовых испытаний прибудет на место службы в Мурманск, макет передадут в военно-морской музей Северного флота», – рассказали в пресс-службе.
Патрульный корабль «Иван Папанин» – важный символ российского флота. Он назван в честь известного полярника Ивана Дмитриевича Папанина, который внёс значительный вклад в исследование Арктики.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Переданный в музей макет выполнен с высокой степенью детализации в масштабе 100:1. Это модель уже второго военно-морского корабля, над которым взял шефство Наро-Фоминский городской округ. Макет первого, носящего имя города воинской славы «Наро-Фоминск», тоже представлен в экспозиции музея. Теперь посетители смогут ближе познакомиться с историей российского кораблестроения и подвигами отечественных исследователей.

Передача макета в музейный фонд – часть программы сохранения и популяризации исторического и культурного наследия Наро-Фоминского края.

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#история
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#судно
#подмосковье
#московская область
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Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» остаётся играть в Мытищах
31 марта 2025, 10:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Хоккейный клуб из Пекина «Куньлунь Ред Стар» проведёт сезон 2025/26 на уже знакомой «Арене Мытищи имени В.И. Шалимова». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Команду, которая уже несколько лет проводит домашние матчи на «Арене Мытищи», в городе полюбили. Свидетельство тому – 5 тыс. зрителей на трибунах во время последнего матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги против омского «Авангарда». Больше собирали только игры с московским «Спартаком», однако в основном это происходило за счёт болельщиков красно-белых», – пояснили в администрации.
Китайский профессиональный хоккейный клуб был основан в 2016 году для участия в первенстве КХЛ. В 2020-м из-за пандемии коронавируса команда переехала в Мытищи.

В этом сезоне «Куньлунь» провёл лучший для себя сезон после переезда в подмосковный город. Команда остановилась в шаге от попадания в зону плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции КХЛ.

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