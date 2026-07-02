Вор объявил Будду соучастником в краже

02 июля 2026, 14:08

The Thaiger: Обворовавший легендарный храм в Таиланде назвал Будду соучастником

Фото: istockphoto/HuyThoai

Мужчина, задержанный за кражу латунных подсвечников из буддийского храма в Таиланде, заявил полиции, что получил на это «разрешение» от Будды. Об этом сообщает The Thaiger.