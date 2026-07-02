Вор объявил Будду соучастником в краже
Мужчина, задержанный за кражу латунных подсвечников из буддийского храма в Таиланде, заявил полиции, что получил на это «разрешение» от Будды. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел 28 июня в храме Ват Пхо в Бангкоке. Полицейские, дежурившие на территории комплекса, обратили внимание на посетителя с пластиковым пакетом, который вел себя подозрительно. Во время проверки у него обнаружили латунные подсвечники, похищенные из храма.
На допросе задержанный рассказал, что молился перед статуей святого и воспринял его улыбку как знак, позволяющий забрать подсвечники. По его словам, он намеревался передать их в дар храму в провинции Утхайтхани.
Однако следствие установило, что мужчина планировал продать украденные предметы культа. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в краже.
Ват Пхо считается первым буддийским храмом на территории Бангкока. Основанный в XII веке, он является одной из главных святынь Таиланда и включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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