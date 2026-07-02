В России молодая мать заставляла двухлетнего сына курить и пить
В Севастополе осудят 20-летнюю мать, заставлявшую двухлетнего сына курить и употреблять спиртное. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
В ноябре 2025 года правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором девушка дает сыну алкоголь и сигарету. Оказалось, что это не единичный случай — мальчик неоднократно употреблял спиртное и курил наркотическое вещество, кроме того, в отношении него применялась физическая сила. В результате ребенка изъяли из семьи.
Мать обвиняют по нескольким статьям: вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя, склонение к употреблению наркотических средств, истязание и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением.
Ранее сообщалось, что суд на Камчатке приговорил 35-летнюю жительницу Елизово к семи месяцам колонии общего режима за неуплату алиментов на шестерых детей.
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