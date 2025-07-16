Тайская вымогательница шантажировала монахов сексом

16 июля 2025, 16:17

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В Таиланде арестована 35-летняя Вилаван Эмсават, обвиняемая в вымогательстве, отмывании денег и хранении украденного. Женщина склоняла буддийских монахов к сексуальным отношениям, а затем шантажировала их, требуя крупные суммы денег за неразглашение информации об их связи.