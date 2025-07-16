Тайская вымогательница шантажировала монахов сексом
В Таиланде арестована 35-летняя Вилаван Эмсават, обвиняемая в вымогательстве, отмывании денег и хранении украденного. Женщина склоняла буддийских монахов к сексуальным отношениям, а затем шантажировала их, требуя крупные суммы денег за неразглашение информации об их связи.
По данным Associated Press, минимум девять монахов лишились сана. Расследование началось после ухода настоятеля известного бангкокского храма, которому Вилаван заявила о беременности и потребовала 220 тысяч долларов.
Полиция отследила переводы средств с банковского счета храма на счет подозреваемой.
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