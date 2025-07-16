В Бурятии показали родившегося в результате инцеста ребенка с патологией
В Республиканском патологоанатомическом бюро рассказали о трагических последствиях кровосмешения. В результате родился ребенок с ихтиозом Арлекина — редким генетическим заболеванием, характеризующимся тяжелыми нарушениями кожной функции.
Малыш прожил всего 11 дней. Врачи пояснили, что ихтиоз Арлекина передается по аутосомно-рецессивному типу, и риск его возникновения значительно возрастает, когда родители являются кровными родственниками, поскольку у них выше вероятность быть носителями одной и той же мутации.
Специалисты напомнили о важности генетического консультирования для выявления возможных рисков перед планированием беременности.
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