В Бурятии показали родившегося в результате инцеста ребенка с патологией

16 июля 2025, 15:19

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В Республиканском патологоанатомическом бюро рассказали о трагических последствиях кровосмешения. В результате родился ребенок с ихтиозом Арлекина — редким генетическим заболеванием, характеризующимся тяжелыми нарушениями кожной функции.