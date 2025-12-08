«Так она мстит за развод»: мужчина обвинил бывшую жену в сливе интимных фото
31-летний москвич Дмитрий Зайцев, ранее работавший креативным директором в Redliber, заявил, что стал жертвой преследования со стороны бывшей супруги. Об этом сообщает Baza.
По его словам, 30-летняя Августина Г., с которой он развёлся ещё в 2020 году, спустя время просила восстановить отношения. Когда попытка помириться провалилась, девушка начала угрожать распространением его интимных фотографий.
Дмитрий признался, что не воспринял угрозы всерьёз — но позже его личные снимки увидели знакомые, родственники и коллеги, всего более 200 человек. Он утверждает, что на этом ситуация не закончилась: бывшая писала доносы на его друзей, угрожала семье, следила за ним в соцсетях и публиковала унизительные видео.
Мужчина направил Августине досудебную претензию на 10 млн рублей за клевету и моральный вред. В возбуждении уголовного дела ему отказали, заявив, что состава преступления нет.
Августина же заявила, что в браке Дмитрий её регулярно избивал, и «опомнилась» она только после развода, решив публично рассказать о пережитом. Комментировать отправку интимных снимков или угрозы девушка отказалась.
Читайте также: