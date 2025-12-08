Женщина запила обезболивающие алкоголем и не выжила
Жительница Великобритании Эми Барнс не выжила после того, как запила обезболивающие препараты алкоголем. Об этом сообщает издание Terra.
37-летняя Барнс в последние годы страдала от сильных болей в спине. Врачи порекомендовали ей операцию на позвоночнике, но она так и не успела её сделать. В один из дней женщину нашли без сознания в постели возлюбленного.
Позже выяснилось, что перед сном британка приняла несколько обезболивающих таблеток, которые запила бокалом вина. Это сочетание вызвало глубокую и смертельную седацию. Ни один из препаратов не был обнаружен в токсикологическом анализе в опасной для жизни дозе, поэтому происшествие признано несчастным случаем.
Читайте также: