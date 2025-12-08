Женщина запила обезболивающие алкоголем и не выжила

08 декабря 2025, 12:05

Terra: Британка не выжила после того, как запила обезболивающие бокалом вина

Фото: iStock/Victoria Popova

Жительница Великобритании Эми Барнс не выжила после того, как запила обезболивающие препараты алкоголем. Об этом сообщает издание Terra.