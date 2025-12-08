Сотрудница московского спа-салона родила недоношенного ребёнка на рабочем месте
В столичном спа-салоне 32-летняя сотрудница родила ребёнка прямо во время рабочей смены. Информацию об инциденте опубликовал РЕН ТВ.
По информации источника, женщина, которая работает в салоне, ожидала прихода клиента и в это время решила привести себя в порядок. Внезапно у неё начались преждевременные роды.
Коллеги немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Однако врачи не успели приехать до окончания родов — пока они ехали, женщина самостоятельно родила недоношенного ребёнка.
Прибывшие медработники оказали первую помощь матери и младенцу, после чего доставили обоих в ближайший перинатальный центр. В настоящее время и роженица, и новорожденный находятся в медучреждении под постоянным наблюдением специалистов.
