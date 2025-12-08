Достижения.рф

Королёвский суд арестовал трёх граждан Узбекистана за попытку устроить теракт

оригинал Фото: https://t.me/Mos_obl_sud

Королёвский суд избрал меру пресечения приезжим из Узбекистана по уголовному делу о попытке совершить теракт.



Их отправили под стражу на два месяца, сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

По версии обвинения, три гражданина Узбекистана вступили в переписку с неустановленными лицами, чтобы помочь украинским спецслужбам совершить теракт на территории России.

«Для этого обвиняемые получили от неустановленных соучастников полиэтиленовый пакет с предмет, внешне похожим на взрывное устройство. Однако они не смогли довести преступный умысел до конца, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ и Главного управления МВД России по Московской области», – говорится в сообщении.
Всем трём приезжим предъявили обвинение в покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
Лора Луганская

