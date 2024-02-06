Такер Карлсон намерен добиваться интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон выразил свое намерение провести интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В своем Twitter он заявил, что все предыдущие встречи украинского лидера с американскими СМИ не являются журналистикой, а скорее формой пропаганды.
Карлсон прибыл в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года он сообщал о своих попытках взять интервью у президента Путина, однако получил запрет на это от американских властей.
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«Американские издания уже не раз встречались с украинскими представителями и проводили интервью с президентом Зеленским. Мы сами обратились с просьбой о проведении интервью с ним и надеемся, что он согласится. Однако, интервью, которые он давал в США, скорее всего, были не столько информационными, сколько пропагандистскими мероприятиями, разработанными для поддержки его призывов о большей активной роли США в восточной Европе», — заявил он в своем видеообращении.
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Артем Кузьмин