«Указ уже готов»: В Хорватии рассказали о хитром плане Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, уже подготовил указ об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного и просто ждёт подходящего момента, об этом пишет хорватское издание Advance.
«Вполне возможно, что Залужный занимает пост главкома ВСУ последние часы. Зеленский уже, вероятно, подготовил указ и только ждет, чтобы поставить подпись», — предположил автор статьи.
Как отметили в Advance, роковую роль в этой ситуации сыграла роль союзников Киева. На слухи об увольнении главкома Запад отреагировал совсем не положительным образом.
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Евгения Парфентьева