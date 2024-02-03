Зеленский уведомил США о решении уволить Залужного

Киев передал Белому дому информацию о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на свои источники.
По данным газеты, в США не высказали поддержку этому решению, но также не стали возражать. Источники предполагают, что Зеленский может отложить выполнение своего решения, но вероятность этого невелика.
Согласно информации Financial Times, 29 января глава украинского режима провел встречу с Залужным, предложив ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника.
Журнал The Economist сообщил, что Залужному также предлагалась должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но он отказался. Издание также утверждало, что на роль главнокомандующего рассматривался начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, однако и он в последний момент отказался.
По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу текущей недели.
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Согласно информации Financial Times, 29 января глава украинского режима провел встречу с Залужным, предложив ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника.
По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу текущей недели.
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Артем Кузьмин