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Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Александром Дугиным

30 апреля 2024, 03:07
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Американский журналист Такер Карлсон публиковал интервью с российским философом Александром Дугиным. Запись 20-минутного разговора опубликована на странице Карлсона в социальной сети X.
В описании Дугина назвали самым известным политическим философом в РФ.

«Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги», — написал американец в аннотации.


Как утверждает журналист, интервью было записано в Москве. При этом Карлсон не уточнил, когда именно состоялась беседа.

Ранее Дугин заявил, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ является результатам операции западных спецслужб.

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В Павловском Посаде торжественно завершился 8-ой Кинофестиваль «17 мгновений…»
29 апреля 2024, 21:30

Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде торжественно завершилось проведение 8-го Кинофестиваля «17 мгновений…» имени Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Пять дней пролетели, как один, надеюсь, что у нас с организаторами получилось подарить всем зрителям незабываемые эмоции! До встречи на 9 кинофестивале «17 мгновений…» имени Вячеслава Васильевича Тихонова,» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
В конкурсную программу вошло 16 работ: шесть многосерийных фильмов и десять полнометражных.

Диплом «Первое мгновение» получила дебютировавшая в качестве сценариста Тина Барклая. Она представила фильм «Сказки Гофмана».

Приз «За лучшую операторскую работу» получил оператор фильма «Времена года» Александр Кузнецов.
Фото: администрация Павлово-Посадского городского округа

Сразу шесть композиторов той же кинокартины получили приз «За лучшую композиторскую работу» имени Микаэла Таривердиева. Призёрами стали Иван Бурляев, Михаил Соболев, Данил Борисов, Арсений Смирнов, Сергей Фарафонов и Яков Александров.

А приза «За лучший сценарий» имени Юлиана Семенова удостоена сценарист фильма «Край» Наталия Мещанинова.

Кроме того, были награждены участники кинофестиваля в номинациях: «За лучшую режиссерскую работу» (Наталия Гугуева), «За лучшую актерскую работу» (Анна Шепелева), «За оптимистичное и одухотворяющее кино» (Асель Жураева) и «За лучший сериал» (Сергей Виноградов).

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#павловский посад
#кинофестиваль
#подмосковье
#фильм
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Назначен новый представитель ВОЗ в России
Представителем ВОЗ в России стал Батыр Бердыклычев
29 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/diegograndi

Врач Батыр Бердыклычев назначен представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Об этом пресс-служба представительства сообщила ТАСС.
Отмечается, что новый глава приступил к выполнению обязанностей.

До назначения на эту должность врач работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, возглавлял страновые офисы организации в Белоруссии и Турции.

Ранее пост представителя ВОЗ занимала Мелита Буйнович. Она завершила свою миссию в Москве в январе текущего года. После неё временно исполняющим обязанности была назначена спецпредставитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ в России Бахтыгуль Каррыева.

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#воз
#пост
#россия
#врач
#медицина
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В Молдавии отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты
Нацкомитет «Победа»: молдавские суды отменяют штрафы за георгиевские ленты
29 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Elena Titova

Молдавские суды начали отменять штрафы за ношение георгиевской ленты, при этом полиция страны продолжает угрожать жителям санкциями. Об этом глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану направил предупреждение жителям республики, в котором призывает воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 Мая во избежание штрафа. Он подчеркнул, что в стране на законодательном уровне действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение ленты, которая, по его словам, является «символом агрессии».

Петрович подчеркнул, что судебными инстанциями страны не было принято ни одного протокола, касающегося георгиевской ленты. А в настоящее время идёт процесс отмены административных протоколов по этому делу.

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#молдавия
#суд
#георгиевская лента
#штрафы
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В майские праздники сотрудники Комлесхоза будут работать в усиленном режиме
29 апреля 2024, 18:37

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Силы и средства Комитета лесного хозяйства Московской области находятся в режиме повышенной готовности на майских праздниках. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В длинные выходные и праздничные майские дни для контроля за пожарной ситуацией в лесах Подмосковья и ликвидации возгораний в лесах будет усилена работа сил и средств Комлесхоза.

«Осуществляется постоянный контроль за состоянием территории земель лесного фонда, в том числе занятых торфяниками. Проводится авиационный мониторинг пожарной опасности, а региональная диспетчерская служба Комитета работает в круглосуточном режиме. На патрулирование излюбленных мест отдыха граждан и лесных участков рядом с населенными пунктами выходят усиленные группы лесной охраны и полицейских», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что техника и личный состав лесопожарных формирований находятся в постоянной готовности к тушению лесных пожаров.

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#контроль
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#служба
#комлесхоз мо
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Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны
29 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/sfreestee

С сайта Минобороны России исчезла страница с биографией ранее арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
Отмечается, что информация об Иванове также пропала со страницы, где перечислены все заместители Сергея Шойгу.

Напомним, что Иванова, который курировал работу военно-строительного комплекса, задержали 23 апреля. По данным следствия, замглавы оборонного ведомства вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере. Сделку планировалось провести под видом оказания услуг имущественного характера при проведении порядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Решением суда Иванов заключён под стражу на месяца, все его счета арестованы. Сам экс-замминистра обороны не признаёт свою вину.

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#сайт
#информация
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Жителям Краснознаменска рассказали об изменения в пропускной системе на территорию ЗАТО
29 апреля 2024, 18:20

Фото: Елена Аботурова

Жителям Краснознаменска разъяснили, какие изменения будут введены для оформления пропуска на территорию ЗАТО. Об этом сообщил корреспондент.
29 апреля в Краснознаменске прошел приём жителей , который провел глава муниципалитета Владимир Пирогов.

«С 25 апреля жители уже не могут выписывать разовые пропуска на территорию Краснознаменска без предъявления паспорта с регистрацией в ЗАТО.. Нами создана рабочая группа, люди пишут заявления, затем они рассматриваются в индивидуальном порядке. По каждому человеку сегодня принято предварительное решение, чтобы на праздники жители не остались без допуска на территорию. Это касается и семей военнослужащих, вышедших на пенсию, их детей, внуков, правнуков, а также лиц, купивших жильё», — подчеркнул глава.

Стоит отметить, что прием граждан продолжится 30 апреля.

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#зато
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Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе
29 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/jorgeantonio

Грузинский актер Тристан Саралидзе скончался в возрасте 68 лет. Об этом информирует телеканал Rustavi2 со ссылкой на близких актера.
Саралидзе исполнил знаменитую роль докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Причина смерти актера не уточняется.

По информации источника, Саралидзе долгое время боролся с тяжелой болезнью.

В 1984 году актер снялся в советском фильме «Приказано взять живым». В 2003 году Саралидзе исполнил роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит».

Ранее сообщалось, что на 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко. Причина смерти также не разглашается.

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#актёр
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#смерть
#сериал
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Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая
Глава полиции Молдавии напомнил о штрафах за ношение георгиевской ленты 9 мая
29 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая во избежание штрафов. Такое заявление сделал глава полиции страны Виорел Чернэуцану.
При этом молдавская оппозиция ранее пригласила жителей принять участие в марше Победы 9 мая.

В настоящее время в стране действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение георгиевской ленты, которая является «символом агрессии». Данный запрет закреплён на законодательном уровне. В случае нарушения закона последуют санкции, отметил глава полиции.

Напомним, что запрет георгиевской ленты, а также символов V и Z вступил в силу в Молдавии 20 апреля 2023 года. Отмечается, что наказание за нарушение последует только в том случае, если символика будет использована для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать факт одного из этих нарушений должна будет полиция.

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#молдавия
#георгиевская лента
#запрет
#штраф
#9 мая
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В Волоколамске свыше сотни человек приняли участие в субботнике
29 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Сотни волоколамцев присоединились к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Во всероссийском субботнике 27 апреля принимали участие школьники, активисты, сотрудники администрации и волонтеры.

«В Волоколамском округе для уборки в рамках субботника выбрано несколько десятков локаций на территории всего муниципалитета. Это придомовые территории, общественные пространства, скверы, парки, центральные улицы населённых пунктов. Трудовые коллективы приводили в порядок территории около своих организаций, а также проводили уборку на рабочих местах», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что у школ совместно родителями и педагогами дети высаживали саженцы деревьев. Также в городе провели «Чистый забег» в городском парке.

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