Такер Карлсон опубликовал интервью с философом Александром Дугиным

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Американский журналист Такер Карлсон публиковал интервью с российским философом Александром Дугиным. Запись 20-минутного разговора опубликована на странице Карлсона в социальной сети X.
В описании Дугина назвали самым известным политическим философом в РФ.
Как утверждает журналист, интервью было записано в Москве. При этом Карлсон не уточнил, когда именно состоялась беседа.
Ранее Дугин заявил, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ является результатам операции западных спецслужб.
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«Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги», — написал американец в аннотации.
Как утверждает журналист, интервью было записано в Москве. При этом Карлсон не уточнил, когда именно состоялась беседа.
Ранее Дугин заявил, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ является результатам операции западных спецслужб.
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Алина Юрчак