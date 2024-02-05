Такер Карлсон пожал плечами на вопрос о планах записать интервью с Путиным

В 2023 году материнским капиталом в Московской области воспользовались более 10 тысяч родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области. Там рассказали, каких результатов удалось достичь в 2023 году благодаря национальному проекту «Демография».