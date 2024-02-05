Такер Карлсон пожал плечами на вопрос о планах записать интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон, который сейчас находится в Москве, улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишут «Известия».
«Посмотрим», – отметил Карлсон.Кроме того, он назвал Москву красивым городом признался в любви к российской столице. Карлсон пояснил, что раньше много читал про Россию, но не видел страну лично.
«Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут все устроено. А устроено здесь все очень хорошо», — отметил журналист.Ранее бизнесмен Илон Маск не поддержал призыв запретить въезд в США Карлсону в случае интервью с Путиным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак