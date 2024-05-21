Такер Карлсон стал российским телеведущим после интервью с Путиным

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон станет ведущим авторского шоу на телеканале «Россия 24». Об этом сообщает URA.ru.
Уточняется, что шоу TUCKER — это совместный проект YouTube-канала журналиста и «России 24». Согласно данным источника, в первом выпуске Карлсон обсуждал с экспертом клещей, болезнь Лайма и детали этого заболевания.
Ранее сообщалось, что Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN). Карлсон отметил, что в этом канале присутствует сообщество людей, которые заинтересованы в правде и честном обсуждении.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон в феврале этого года посетил РФ и взял интервью у президента РФ Владимира Путина.
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Ранее сообщалось, что Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN). Карлсон отметил, что в этом канале присутствует сообщество людей, которые заинтересованы в правде и честном обсуждении.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон в феврале этого года посетил РФ и взял интервью у президента РФ Владимира Путина.
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Екатерина Коршунова