В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси

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Политики в администрации американского лидера Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб президент Эбрахим Раиси. Об этом пишет Politico.
Уточняется, что американские чиновники в день после крушения вертолета Раиси «с тревогой» следили за новостями и реакцией Ирана. Некоторые из них также задавались вопросом о возможном начале Третьей мировой войны.
Вашингтон ожидает сохранения регионального статуса-кво, однако при этом обеспокоен из-за возможного предстоящего обострения отношений с Израилем.
Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Вашингтон ожидает сохранения регионального статуса-кво, однако при этом обеспокоен из-за возможного предстоящего обострения отношений с Израилем.
Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Екатерина Коршунова