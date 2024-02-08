Такера Карлсона заметили в VIP-зале московского «Шереметьево»

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Американский журналист Такер Карлсон был замечен в аэропорту «Шереметьево», сообщает RT. Журналисты запечатлели момент, когда он вошел в VIP-зал.
По планам журналиста, видеозапись беседы будет опубликована в социальных сетях Х. Представители Кремля подтвердили, что Путин дал интервью Карлсону.
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Артем Кузьмин