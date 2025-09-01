«Такого бойкого еще не встречала»: 83-летняя бабушка закрутила роман с одноклассником внучки
23-летний житель Японии закрутил роман с бабушкой бывшей одноклассницы. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).
Парень по имени Кофу вступил в отношения с 83-летней Айко в конце зимы. По словам самого юноши, он влюбился в нее с первого взгляда, когда пришел в гости к бывшей однокласснице. Пожилая женщина рассказала, что молодой человек понравился ей в тот же момент.
«У Кофу здоровый аппетит, и он очень нежный. Такого бойкого молодого человека я еще не встречала. Меня тянуло к нему», — вспоминала она.Влюбленные боялись открыто говорить о своих чувствах из-за ощутимой разницы в возрасте. Однако все изменилось после их совместной поездки в Диснейленд, организованной внучкой Айко. Признавшись пенсионерке в любви, Кофу предложил ей встречаться, на что ответила согласием.
Вскоре они начали жить вместе, а родные поддержали их отношения. Пока Кофу учится и стажируется, Айко готовит для него и ждет дома. Перед сном юноша чистит женщине зубы. Парень подчеркивает, что самая счастливая часть его дня — это утро, когда он просыпается и видит перед собой лицо возлюбленной.