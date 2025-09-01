«Такого бойкого еще не встречала»: 83-летняя бабушка закрутила роман с одноклассником внучки

01 сентября 2025, 15:16

SCMP: в Японии юноша закрутил роман с 83-летней бабушкой бывшей одноклассницы

Фото: iStock/PIKSEL

23-летний житель Японии закрутил роман с бабушкой бывшей одноклассницы. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).





Парень по имени Кофу вступил в отношения с 83-летней Айко в конце зимы. По словам самого юноши, он влюбился в нее с первого взгляда, когда пришел в гости к бывшей однокласснице. Пожилая женщина рассказала, что молодой человек понравился ей в тот же момент.

«У Кофу здоровый аппетит, и он очень нежный. Такого бойкого молодого человека я еще не встречала. Меня тянуло к нему», — вспоминала она.