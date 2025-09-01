В Индии женщина облила мужа горячим чаем и обокрала его
В Индии женщина облила горячим чаем своего мужа и украла у него 132 тысячи рублей. Об этом сообщает News 9 Live.
Инцидент случился в штате Уттар-Прадеш во время бытовой ссоры. После словесной перепалки женщина облила супруга горячим чаем, забрала свои вещи и его 144 тысячи рупий наличными (132 тысячи рублей). После женщина сбежала.
Мужчина обратился за помощью к правоохранителям. У него зафиксированы ожоги на лице, голове и левой руке. К тому же из-за нападения у него пошла кровь из носа.
По словам пострадавшего, это не первое нападение со стороны супруги. Последняя часто калечит его и угрожает ложными обвинениями. Всё дошло до того, что мужчина больше не хочет сожительствовать с женщиной.
