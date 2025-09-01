В США учительница родила двух детей от ученика и вышла за него замуж после тюрьмы
В США бывшая учительница родила двух детей от несовершеннолетнего ученика и позже вышла за него замуж. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на судебные материалы и очевидцев.
Мэри Кей Летурно познакомилась с Вили Фуалау, когда он учился во втором классе начальной школы. В 1996 году, когда женщине было 34 года, а мальчику 12 лет, они впервые вступили в интимную связь. В 1997 году горе-педагога арестовали по обвинению в насилии.
Во время судебного разбирательства Летурно вынашивала их первого малыша. Несмотря на приговор и запрет на общение с подростком, через месяц ее вновь застали с ним в автомобиле. В итоге американку отправили в колонию еще на семь с половиной лет. Второй ребенок появился на свет, когда его мать отбывала срок.
После освобождения в 2004 году Фуалау, достигший совершеннолетия, добился отмены ограничения на контакты. Спустя год Мэри и Вили узаконили отношения. Однако после 14 лет совместной жизни они расстались. В 2020-м Летурно скончалась в возрасте 58 лет от окнологии.
