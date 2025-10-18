Таксист в Челябинске спас пенсионера от мошенников
В Челябинске водитель такси предотвратил попытку мошенничества с участием пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».
Пожилой мужчина попросил отвезти сумку с почти 600 тысячами рублей в Екатеринбург к «родственникам». Таксист заподозрил неладное и сразу связался с полицией.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина стал потенциальной жертвой мошенников, и убедили его не передавать деньги. Благодаря внимательности водителя пенсионер сохранил свои сбережения.
