В Сочи спасатели всю ночь искали заблудившуюся в лесу пенсионерку
В Сочи 70-летняя пенсионерка заблудилась в лесу во время сбора грибов в районе реки Малая Хоста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Женщина начала прогулку из села Прогресс, но не могла сообщить своё местоположение — её телефон не имел GPS-модуля.
Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда работали двумя группами, при этом привлекли кинологический расчет МЧС. Связь с пенсионеркой поддерживалась по телефону, а также применялись сигнальные средства.
В 5 утра спасатели обнаружили женщину и вывели её из леса, доставив на автомобиле МЧС в городскую черту. К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась.
Читайте также: