Достижения.рф

В Сочи спасатели всю ночь искали заблудившуюся в лесу пенсионерку

70-летняя женщина потерялась в лесу в Сочи, её искали всю ночь
Фото: Istock / kirstypargeter

В Сочи 70-летняя пенсионерка заблудилась в лесу во время сбора грибов в районе реки Малая Хоста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».



Женщина начала прогулку из села Прогресс, но не могла сообщить своё местоположение — её телефон не имел GPS-модуля.

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда работали двумя группами, при этом привлекли кинологический расчет МЧС. Связь с пенсионеркой поддерживалась по телефону, а также применялись сигнальные средства.

В 5 утра спасатели обнаружили женщину и вывели её из леса, доставив на автомобиле МЧС в городскую черту. К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0