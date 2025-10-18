В Сочи спасатели всю ночь искали заблудившуюся в лесу пенсионерку

18 октября 2025, 13:14

70-летняя женщина потерялась в лесу в Сочи, её искали всю ночь

Фото: Istock / kirstypargeter

В Сочи 70-летняя пенсионерка заблудилась в лесу во время сбора грибов в районе реки Малая Хоста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».