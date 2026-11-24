В Калифорнии вспыхнул элитный особняк актёра Уилла Смита стоимостью более $40 млн
В Калифорнии загорелся элитный особняк актёра Уилла Смита стоимостью более $40 млн. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожар произошёл в огромном поместье звёзды Голливуда в городе Калабасас. По предварительной информации, сначала вспыхнул хозяйственный сарай, после чего огонь перекинулся на дом. Экстренные службы оперативно прибыли на место и потушили пожар. Представитель полицейского управления отметил, что никто не пострадал.
Этот инцидент — не первый пожар, который случился на территории усадьбы Смита и его супруги Джады Пинкетт-Смит. Ранее, в 2021 году, огонь вспыхнул в подвале особняка, после чего здание пришлось ремонтировать.
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