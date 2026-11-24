24 ноября 2026, 04:32

Фото: канал в MAX «24_Госавтоинспекция_»/@channel_gai24

В Красноярске при столкновении двух иномарок погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в канале «24_Госавтоинспекция_» на платформе MAX.