В Красноярске при столкновении двух иномарок погиб человек, ещё трое пострадали
В Красноярске при столкновении двух иномарок погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в канале «24_Госавтоинспекция_» на платформе MAX.
По предварительной информации, за рулём столкнувшихся автомобилей находились мужчины 1994 и 2003 годов рождения. Обе машины получили серьёзные повреждения: белый Nissan почти разорвало, а у чёрного BMW из капота вывернуло детали.
В результате ДТП водитель Nissan получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой. Двух его пассажиров и пассажира BMW доставили в больницу для дальнейшего обследования. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.
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