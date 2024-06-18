Талдомские ветеринары избавили африканскую буйволицу от осложнений после родов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сотрудники Талдомской ветеринарной станции помогли буйволице восстановиться после родов. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«У животного начались осложнения после появления на свет африканского буйволёнка. Ветеринары провели лечение антибиотиками, используя опыт работы с экзотическими животными. Буйволица стойко перенесла все процедуры, а сын и папа-буйвол терпеливо ждали снаружи вольера», – отметили в министерстве.Через две недели лечения буйволице сняли швы, и теперь она идёт на поправку. Местные жители поблагодарили специалистов за заботу о животных и пожелали успехов в их важной работе.
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Лора Луганская