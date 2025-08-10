Талибы закрыли сотни салонов красоты в Кабуле, лишив работы около 60 тыс. женщин
Талибы в Кабуле начали массовое закрытие женских салонов красоты. Об этом сообщает новостной портал Tolo News.
Отмечается, что в рамках продолжающихся жестких ограничений для женщин в афганской столице была приостановлена работа сотен салонов красоты.
Очевидцы рассказывают, что талибы проводили рейды, выявляли салоны, после чего либо уничтожали их, либо изымали оборудование. Эти меры серьёзно ударили по бюджету женщин, работающих в этой сфере.
До введения запрета в Кабуле в этой индустрии трудилось около 60 тысяч женщин, многие из которых являлись главными кормильцами своих семей.
Аналитики рассматривают данное решение как очередной этап политики талибов, направленной на постепенное вытеснение женщин из общественной и экономической жизни, подчёркивает издание.
