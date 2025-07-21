В Кабуле полиция нравов задержала десятки молодых женщин за нарушение дресс-кода

21 июля 2025, 01:11

Фото: iStock/Sohrab Omar

Десятки молодых женщин были задержаны в Кабуле сотрудниками министерства поощрения добродетели и предотвращения порока (мохтасибами) Афганистана. По данным портала Afghanistan International, опубликованным в воскресенье, причиной предположительно стало нарушение установленного дресс-кода.





Задержания, как сообщают источники издания в афганской столице, проводились в пятницу и субботу в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги. Женщин забирали силой с улиц, из ресторанов и торговых центров, после чего увозили в неизвестном направлении. Очевидцы отмечают отсутствие женщин-полицейских во время операций и применение физической силы талибами.





«Талибская полиция нравов задержала десятки молодых женщин в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в Кабуле в рамках продолжающихся репрессий из-за предполагаемого нарушения установленного дресс-кода», — уточняет Afghanistan International.