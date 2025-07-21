В Кабуле полиция нравов задержала десятки молодых женщин за нарушение дресс-кода
Десятки молодых женщин были задержаны в Кабуле сотрудниками министерства поощрения добродетели и предотвращения порока (мохтасибами) Афганистана. По данным портала Afghanistan International, опубликованным в воскресенье, причиной предположительно стало нарушение установленного дресс-кода.
Задержания, как сообщают источники издания в афганской столице, проводились в пятницу и субботу в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги. Женщин забирали силой с улиц, из ресторанов и торговых центров, после чего увозили в неизвестном направлении. Очевидцы отмечают отсутствие женщин-полицейских во время операций и применение физической силы талибами.
«Талибская полиция нравов задержала десятки молодых женщин в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в Кабуле в рамках продолжающихся репрессий из-за предполагаемого нарушения установленного дресс-кода», — уточняет Afghanistan International.
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В районе Кала-е Фатулла задержания проходили без объяснения причин, а в Коте Санги женщин избивали перед помещением в транспорт.
На прошлой неделе в районах Шахр-е Нау и Дашт-е Барчи при аналогичных обстоятельствах были задержаны около 100 женщин. Задержания фиксировались на рынках, улицах и даже в больницах, при этом официальные обвинения задержанным не предъявлялись.
Жители других районов также сообщали об усилении патрулирования и новых случаях задержаний. Власти Афганистана не предоставили официальных комментариев относительно этих инцидентов.