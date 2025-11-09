Талибы запретили женщинам без паранджи посещать больницы
В Афганистане находящиеся у власти талибы ужесточили правила для женщин, обязав их носить паранджу при посещении медицинских учреждений и других государственных организаций.
Как сообщает новостной портал Khaama press, больницы и госструктуры получили распоряжение не допускать женщин без паранджи ни в качестве посетителей, ни в качестве сотрудников.
Кроме того, новый запрет распространяется и на поездки: теперь женщинам без паранджи запрещено передвигаться на автомобилях. В случае нарушения водителям грозит штраф и возможные санкции со стороны властей.
Ранее талибы уже ограничили женщинам доступ к образованию, запретили им работать в международных и гуманитарных организациях, а также посещать парки, спортзалы и кафе.
