Талибы запретили женщинам без паранджи посещать больницы

Фото: iStock/Sohrab Omar

В Афганистане находящиеся у власти талибы ужесточили правила для женщин, обязав их носить паранджу при посещении медицинских учреждений и других государственных организаций.



Как сообщает новостной портал Khaama press, больницы и госструктуры получили распоряжение не допускать женщин без паранджи ни в качестве посетителей, ни в качестве сотрудников.

Кроме того, новый запрет распространяется и на поездки: теперь женщинам без паранджи запрещено передвигаться на автомобилях. В случае нарушения водителям грозит штраф и возможные санкции со стороны властей.

Ранее талибы уже ограничили женщинам доступ к образованию, запретили им работать в международных и гуманитарных организациях, а также посещать парки, спортзалы и кафе.

Анастасия Чинкова

