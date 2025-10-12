В Афганистане озвучили число убитых в столкновениях пакистанских военных
Афганистан и Пакистан понесли значительные потери во время ночных боестолкновений на границе. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что ночные столкновения военных унесли жизни 58 пакистанских солдат, ещё около 30 получили ранения. Афганская сторона потеряла 20 бойцов убитыми и ранеными.
Моджахед также обвинил Пакистан в бездействии по отношению к террористам ИГИЛ*, утверждая, что в пограничных районах находятся их базы, а «новых людей» якобы привезли из аэропортов Карачи и Исламабада для прохождения обучения.
В ночь на 12 октября вспыхнули столкновения на границе Афганистана и Пакистана. Их спровоцировало нападение пакистанских сил на позиции талибов в районе провинции Гильменд. Причина конфликта кроется в обострении давних разногласий относительно статуса границы, известной как линия Дюранда.
