В Афганистане озвучили число убитых в столкновениях пакистанских военных

12 октября 2025, 11:12

Моджахед: 58 пакистанских солдат погибли в ночных столкновениях с Афганистаном

Фото: iStock/gorodenkoff

Афганистан и Пакистан понесли значительные потери во время ночных боестолкновений на границе. Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед, слова которого приводит РИА Новости.