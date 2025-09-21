Талибы отвергли требование Трампа вернуть США авиабазу Баграм

21 сентября 2025, 15:40

Фото: iStock/vadimmmus

Правительство Афганистана отклонило призыв президента США Дональда Трампа вернуть американским войскам авиабазу Баграм – крупнейший военный объект в стране. Об этом пишет издание «Военное обозрение».