Талибы отвергли требование Трампа вернуть США авиабазу Баграм
Правительство Афганистана отклонило призыв президента США Дональда Трампа вернуть американским войскам авиабазу Баграм – крупнейший военный объект в стране. Об этом пишет издание «Военное обозрение».
Представитель талибов заявил, что заключение соглашения по базе невозможно, несмотря на угрозы возможных санкций со стороны США. Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид подчеркнул, что армия готова защищать территорию базы длительное время в случае вооружённой агрессии извне.
Авиабаза Баграм имела ключевое значение для военных операций США и НАТО в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года и оставалась главным плацдармом американских сил до недавнего вывода войск.
