Стало известно, где похоронят Бедроса Киркорова

Фото: iStock/dragana991
Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Филиппа Киркорова.
По данным издания, Киркорова-старшего похоронят 21 марта. При этом отмечается, что время церемонии прощания пока неизвестно.
Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Он не оставил завещания, и теперь все его имущество перейдет сыну. Известно, что Бедрос Киркоров владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии.
Читайте также:
«Не показывал вида, что ему плохо»: критик Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове
Иосиф Пригожин: Бедрос Киркоров был окутан заботой Филиппа и внуков
«Жертва неграмотной терапии»: Врач раскрыл истинную причину смерти отца Киркорова
Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Он не оставил завещания, и теперь все его имущество перейдет сыну. Известно, что Бедрос Киркоров владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии.
Читайте также:
«Не показывал вида, что ему плохо»: критик Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове
Иосиф Пригожин: Бедрос Киркоров был окутан заботой Филиппа и внуков
«Жертва неграмотной терапии»: Врач раскрыл истинную причину смерти отца Киркорова
Элина Позднякова