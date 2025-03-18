«Не показывал вида, что ему плохо»: критик Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)
Музыкальный критик Сергей Соседов лично был знаком с покойным Бедросом Киркоровым. Критик заявил, что Народный артист России прожил достойную жизнь и оставил заметный след.
Соседов обратил внимание, что Киркоров-старший предпочитал не показывать свое плохое состояние.
Он сохранял оптимизм, даже несмотря на болезнь и возраст. А еще Бедрос рассказывал коллегам интересные истории, отметил Сергей в разговоре с NEWS.ru.
Музыкальный критик выразил свои соболезнования Филиппу Киркорову. Соседов объяснил, что «всегда это грустно и печально», когда родные люди уходят из жизни.
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«Вот сколько я его видел за кулисами разных программ, на каких-то шоу, всегда он все с удовольствием рассказывал», — признался критик.
Он сохранял оптимизм, даже несмотря на болезнь и возраст. А еще Бедрос рассказывал коллегам интересные истории, отметил Сергей в разговоре с NEWS.ru.
«Жалко, конечно, но что делать? Все мы смертны. 92 года — это все-таки хороший возраст. Этим можно гордиться», — поделился Соседов.
Музыкальный критик выразил свои соболезнования Филиппу Киркорову. Соседов объяснил, что «всегда это грустно и печально», когда родные люди уходят из жизни.
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Ольга Енгалычева