тало известно, какую рыбу можно поймать в Москве-реке

31 марта 2026, 16:28

Биолог Глазков: Рыбу, выловленную в городе, можно есть

В водоемах столичного региона можно поймать сома, щуку, окуня и плотву. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.





По его словам, многие переживают, что рыбу, выловленную в городе, нельзя есть. Однако эксперт пояснил, что все загрязнения в водоеме остаются на поверхности, а рыба обитает на глубине, где вода остается чистой.





«Размер улова зависит от мастерства и везения. Окунь обычно попадается около 100–150 граммов, но можно выловить и рыбу весом до 1,5 кг. Плотва чаще всего весит примерно 150–200 граммов, щука — от одного до 16–20 килограммов. Сом способен вырасти в реке от 40 до 100 кг», — рассказал Глазков Москве 24.