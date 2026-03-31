тало известно, какую рыбу можно поймать в Москве-реке
Биолог Глазков: Рыбу, выловленную в городе, можно есть
В водоемах столичного региона можно поймать сома, щуку, окуня и плотву. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.
По его словам, многие переживают, что рыбу, выловленную в городе, нельзя есть. Однако эксперт пояснил, что все загрязнения в водоеме остаются на поверхности, а рыба обитает на глубине, где вода остается чистой.
«Размер улова зависит от мастерства и везения. Окунь обычно попадается около 100–150 граммов, но можно выловить и рыбу весом до 1,5 кг. Плотва чаще всего весит примерно 150–200 граммов, щука — от одного до 16–20 килограммов. Сом способен вырасти в реке от 40 до 100 кг», — рассказал Глазков Москве 24.
Он напомнил, что нельзя ловить рыбу на особо охраняемых природных территориях, включая заповедники, природные заказники и памятники природы.
Кроме того, Глазков призвал помнить о сроках нерестового запрета. Так, этой весной в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС запрещено ловить рыбу с 22 марта по 1 июня, на остальных водоемах региона правило действует с 1 апреля по 10 июня.