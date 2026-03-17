Подмосковные спасатели призвали любителей рыбалки не выходить на тающий лёд

17 марта 2026, 17:56

В Ногинске Богородского городского округа работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды на Черноголовском пруду и реке Клязьма. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Спасатели с помощью линейки и бура измерили толщину льда на водоёмах и установили, что только за два дня ледовая корка стала тоньше на пять сантиметров. Во время рейда специалисты призвали рыбаков и любителей активного отдыха не рисковать жизнью и не выходить на лёд, который стремительно разрушается. Местным жителям также напомнили правила безопасного поведения на водоёмах

«Если человек провалился под лёд, ни в коем случае не нужно бежать к нему, потому что лёд хрупкий, и можно очень быстро под него провалиться. Чтобы не тратить время, следует вызвать экстренную службу. Если хотим помочь тонущему, подойдёт даже куртка. Подползаем, даём ему рукав, просим, чтобы не паниковал, и удерживаем на плаву до прибытия спасателей», – посоветовал сотрудник 259-й пожарно-спасательной части Александр Хуторянский.