Житель Ростовской области получил семь лет за убийство из-за места для рыбалки
В Ростовской области местного жителя осудили за убийство из-за места для рыбалки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.
В ведомстве уточнили, что суд назначил фигуранту наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Согласно материалам дела, инцидент произошёл в июне 2005 года. Тело погибшего мужчины обнаружили в автомобиле на обочине дороги в Цимлянском районе. Позднее следователи установили, что осужденный убил мужчину: он несколько раз выстрелил в него из пневматической винтовки. Причиной конфликта с летальным исходом стал спор из-за места для рыбалки.
Ранее в Ростовской области мужчина открыл стрельбу по подросткам из-за камней, брошенных на крышу гаража.
