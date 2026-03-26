В Татарстане спасли рыбаков, застрявших на подтаявшем льду

26 марта 2026, 13:19

В Татарстане спасли рыбаков, которые не могли вернуться на берег по подтаявшему льду. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.





В Камско-Устьинском районе четверо мужчин отправились на подледный лов. Когда они собрались возвращаться домой, на льду появились многочисленные промоины, и путь к берегу оказался заблокирован.



После того как рыбаки сообщили о своем положении в экстренные службы, на помощь прибыли спасатели ЗПСО №1. Используя судно на воздушной подушке, они успешно доставили рыбаков на берег и передали их полиции.





‎«В дальнейшем административная комиссия Тетюшского района примет решение о привлечении их к административной ответственности за выход на тонкий лед. В очередной раз напоминаем: не выходите на весенний лед! Это может быть опасно для жизни!» — добавил руководитель Камско-Устьинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Алексей Ананьев.