тало известно, могут ли уволить за личные разговоры по рабочему телефону

Юрист Хаминский: за личные разговоры по рабочему телефону могут уволить
За личные разговоры по рабочему телефону могут уволить, если запрет на его использование прописан в трудовом договоре. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он пояснил, что личные разговоры по рабочему телефону не являются трудовыми обязанностями и не должны оплачиваться работодателем.
«В соответствии с трудовым законодательством все сотрудники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности и соблюдать трудовую дисциплину на рабочем месте. При этом рабочее время — это время, в течение которого работник обязан исполнять свои трудовые обязанности, прописанные в трудовом договоре», — подчеркнул Хоминский в беседе с RT.
По его словам, если в трудовом договоре прописано, что служебный телефон предназначен только для рабочих целей, то использование его в личных целях будет считаться дисциплинарным проступком. За это грозит дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения, заключил эксперт.
Тем временем юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина в беседе с «Москвой 24» предупредила, что если работодатель принуждает уволиться по собственному желанию, то сотрудник может сделать аудиозапись разговора.
«В стандартных спорах об увольнении доказывать его законность должен работодатель. Однако в данном случае при обращении в суд именно сотруднику необходимо доказать, что на него оказывалось давление. В качестве доказательств могут выступить аудиозаписи», — пояснила юрист.
Она предупредила, что важно заранее приобщить запись к делу и пояснить, кто принимал участие в разговоре.