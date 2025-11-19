тало известно, могут ли уволить за личные разговоры по рабочему телефону

19 ноября 2025, 20:28

Юрист Хаминский: за личные разговоры по рабочему телефону могут уволить

Фото: iStock/zamrznutitonovi

За личные разговоры по рабочему телефону могут уволить, если запрет на его использование прописан в трудовом договоре. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





Он пояснил, что личные разговоры по рабочему телефону не являются трудовыми обязанностями и не должны оплачиваться работодателем.





«В соответствии с трудовым законодательством все сотрудники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности и соблюдать трудовую дисциплину на рабочем месте. При этом рабочее время — это время, в течение которого работник обязан исполнять свои трудовые обязанности, прописанные в трудовом договоре», — подчеркнул Хоминский в беседе с RT.

«В стандартных спорах об увольнении доказывать его законность должен работодатель. Однако в данном случае при обращении в суд именно сотруднику необходимо доказать, что на него оказывалось давление. В качестве доказательств могут выступить аудиозаписи», — пояснила юрист.